«Существенно ускорилось сокращение экспозиции в новостройках»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как меняется объем предложения в новых проектах разных классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сегменте введенной в эксплуатацию первичной жилой недвижимости в столице представлено около 5 тыс. лотов. Это самый низкий показатель за три года. За месяц объем предложения жилья в готовых новых домах сократился более чем на 10%, посчитали специалисты группы компаний «Основа». К концу года предложение готовых квартир и апартаментов от застройщиков снизилось во всех классах, но темпы в каждом из них разные. В массовом сегменте — почти минус 30%, в бизнес-классе готовых вариантов стало почти на 10% меньше. Премиальный и элитный классы потеряли около 5% каждый.

В третьем квартале 2025 года существенно ускорилось сокращение экспозиции в готовых новостройках, отмечают эксперты. Это обусловлено преимущественно сокращением объема сдачи жилых и апарт-комплексов в эксплуатацию. Еще одна причина корректировки объема готового предложения связана с активным снятием средств с депозитов на фоне снижения ключевой ставки. Есть ряд клиентов, заинтересованных в покупке именно в новостройках с ключами: в квартиры в таких домах можно быстрее заселиться. Покупатели руководствуются как более высоким качеством современного продукта от застройщиков в сравнении с вторичным фондом, так и наличием семейной ипотеки и других финансовых инструментов, предоставляемых девелоперами, включая длительные рассрочки. По данным экспертов, количество готовых новостроек на первичном рынке снизилось не особенно значительно: было 159 объектов, стало 152. Если же изучить динамику за год, то будет виден более значительный разрыв. В декабре 2024 года на рынке новостроек в Старой Москве насчитывалось 180 таких проектов.

Светлана Бардина