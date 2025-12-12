«Скрытая механика бара придает ему особое очарование»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как на Sotheby's был установлен новый рекорд для работ французского скульптора.

Буквально только что на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке работа Hippopotame Bar Франсуа-Ксавье Лаланна была продана за ошеломляющие $31,4 млн, побив все прецеденты на рынке дизайна и установив новый рекорд аукциона для конкретного художника. Оценка была «всего» в $7–10 млн, в результате кованый вручную медный объект более чем втрое превысил свой эстимейт после 26-минутной борьбы между семью участниками. Этот результат достойно завершил год, когда гибридные создания французского скульптора — что-то между произведением сюрреализма, предметом мебели и дорогой игрушкой — превзошли самые безрассудные ожидания экспертов.

Sotheby's выставил работу на первой сессии аукциона Creators & Collectors в своей новой штаб-квартире: это было что-то между культурным симпозиумом и формой стратегического нетворкинга. Среди участников торгов были генеральный директор фирмы Away Джен Рубио, художник Джулиан Шнабель, директор и главный куратор Studio Museum in Harlem Тельма Голден, архитектор Питер Марино, а также Анна Вейант, Антуон Сарджент, Жан Пигоцци, Габриэла Херст, Джеффри Дейч, Тори Берч и другие. Все они прогуливались среди архитектурных экспонатов и стратегически правильно расположенных произведений Лаланна.

Франсуа скончался еще в 2008-м, его супруга и соавтор Клод — в 2019-м. Бренд Les Lalanne представлял их совместные работы в дизайне, однако Клод специализировалась в ювелирке, а Франсуа в скульптуре. «Бар-бегемот» был заказан в 1976 году меценатом Анной Шлюмберже и считается прототипом для более поздних бронзовых подобных изделий, а также ранним проявлением увлечения Лаланна функциональными животными. Скрытая механика бара — вращающаяся полка для бутылок, ведро со льдом, поднос для закусок и стеклянная посуда, спрятанная внутри тела бегемота, — придает ему особое очарование, однако одним очарованием не объяснить вырученные $31 млн.

