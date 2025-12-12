«На мероприятии было реализовано порядка 100 автомобилей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины из коллекции марки были проданы на торгах во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Renault Фото: Renault

Принято считать, что семейные реликвии продают либо тогда, когда совсем не помнят родства, либо когда грозит голодная смерть. В этом контексте мне было всегда удивительно, почему иногда избавляются от своих святынь автомобильные компании.

Три года назад марка Mercedes-Benz почему-то решила избавиться от одного из самых редких автомобилей в своей музейной коллекции. На закрытом аукционе модель 300 SLR Uhlenhaut была продана за немыслимые €135 млн. Свое имя машина получила в честь руководителя гоночного отдела и члена совета директоров Mercedes-Benz Рудольфа Уленхаута. Было построено всего два экземпляра этой выдающейся машины. Вырученные три года назад деньги решено было направить на различные образовательные программы. Но сама эта сделка вызвала тогда много вопросов. Mercedes-Benz настолько не дорожит своей историей, что распродает коллекцию? Или у компании так плохо с деньгами?

В декабре похожую распродажу устроила марка Renault. На мероприятии, которое довольно бесстыдно назвали Renault Icons, было реализовано порядка 100 автомобилей, ковавших славную историю марки, в том числе гоночные машины и их детали. Например, болид Renault RE40-03, на котором выигрывал Гран-при Ален Прост. Или двигатель Renault EF15 Type E 1986 года, использовавшийся Айртоном Сенной во время квалификации «Формулы-1» в Аделаиде. Всего эта распродажа принесла компании €12 млн. Пикантно, что что буквально день в день с аукционом АвтоВАЗ отчитался о том, что завершит год без убытка в четвертый раз подряд. Из чего можно сделать вывод, что убыточным наше славное предприятие было лишь тогда, когда принадлежало компании Renault. Например, в 2020 году убыток АвтоВАЗ, по данным Renault Group, составил €196 млн. А прогнали французов — и дела сразу пошли в гору.

Поэтому стоит ли удивляться. Видимо, марка Renault настолько не умеет конструировать, строить и продавать автомобили, что вынуждена сегодня избавляться от части своей исторической коллекции.

Дмитрий Гронский