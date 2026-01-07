Дороги, самолеты и патентные бои

В 2025 году Арбитражный суд Республики Татарстан рассмотрел дела о банкротстве подрядчика М-12 — «Волгадорстроя» с долгами на 6 млрд руб., споры «Нижнекамскнефтехима» с немецкими банками о кредитах после ухода Linde из России из-за санкций, иски «Татнефти» к «Туполеву» за непоставку самолетов на 18 млрд руб. и патентные конфликты фармкомпаний с ФАС. Год оказался богат на дела, которые затронули стратегические отрасли республики — от дорожного строительства до авиапрома и нефтехимии. «Ъ Волга-Урал» вспоминает, как это было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году Арбитражный суд Республики Татарстан рассмотрел множество громких дел

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2025 году Арбитражный суд Республики Татарстан рассмотрел множество громких дел

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дорога к банкротству

Громким банкротством года стало дело ООО «Волгадорстрой». Компания, строившая 41-километровый участок трассы М-12 «Восток» стоимостью 24,8 млрд руб., завершила 2024 год с убытком 3,6 млрд руб. против прибыли 2,2 млрд руб. годом ранее. Арбитражный суд Татарстана признал компанию банкротом по иску «БСЛ Инжиниринг» на 78,4 млн руб.

Основной причиной финансовых проблем стало резкое сокращение госзаказов — с 5,6 млрд руб. в 2021 году до 814 млн руб. в 2024 году Компания участвовала в строительстве Большого Казанского кольца и обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Проблемы усугубились чередой исков к владельцу компании Айрату Миннуллину. Татсоцбанк потребовал 1,78 млрд руб., «Ак Барс Банк» — 2,6 млрд руб., ВТБ — 1,3 млрд руб., другие кредиторы — еще 283 млн руб. Общая сумма требований достигла 6 млрд руб. Суд ввел реструктуризацию долгов предпринимателя, однако осенью господина Миннуллина задержали по подозрению в мошенничестве на 2,4 млрд руб. при строительстве участка М-12 Дюртюли—Ачит.

Интересный поворот дело приняло, когда супруга бизнесмена Светлана Миннуллина добилась отмены обеспечительных мер на свое имущество, представив брачный договор от 2001 года по которому все имущество принадлежит ей. Сам владелец компании будет находиться в СИЗО как минимум до 6 января 2026 года.

Санкционные кредиты

«Нижнекамскнефтехим» оказался в центре спора с немецкими банками Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wrttemberg о праве требования по кредитам 2018 года. Тогда консорциум из пяти европейских банков предоставил нефтехимическому гиганту два кредита на сумму свыше €1 млрд для строительства этиленового комплекса ЭП-600 и электростанции. Партнером проекта выступила немецкая компания Linde, которая в 2022 году покинула российский рынок из-за санкций.

НКНХ обратился в Арбитражный суд с исками против Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wrttemberg, требуя признать отсутствие права требования по кредитным договорам. Третьим лицом к делу привлечен Deutsche Bank AG.

Ситуацию для татарстанских химиков осложнил «Русхимальянс», оператор строительства Балтийского СПГ в Ленинградской обл., выигравший иски к этим же банкам как гарантам сорвавшегося контракта с Linde. Общая сумма банковских гарантий превысила €1,1 млрд. Арбитражные суды трех инстанций признали Bayerische Landesbank должником «Русхимальянса», наложив арест на его активы, включая права требования по кредитам с «Нижнекамскнефтехима».

Юристы НКНХ пытались отбиться от взыскания, ссылаясь на указ президента РФ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. Однако Арбитражный суд Москвы не принял данный довод, отметив, что на права требования банка было обращено принудительное взыскание, а не заключен договор цессии. Арбитражный суд Москвы отказал НКНХ в признании недействительным постановления судебных приставов о взыскании 1,07 млрд руб. в пользу «Русхимальянса». Нижнекамская компания намерена обжаловать данное решение.

Несостоявшиеся полеты

В 2025 году «Татнефть» дважды судилась с АО «Туполев» за непоставку самолетов Ту-214 для своей авиакомпании «ЮВТ Аэро». В 2022 году авиаперевозчик заключил контракт на поставку четырех самолетов, произведенных на Казанском авиазаводе. Первые два судна должны были быть поставлены в октябре 2024 года, еще два — в сентябре 2025 года. Однако контракт не был исполнен.

«Татнефть» подала иск к АО «Туполев» и его казанскому филиалу на 5,6 млрд руб., позже увеличив сумму до 7,2 млрд руб. за счет процентов. Стороны несколько раз откладывали рассмотрение дела, пытаясь заключить мировое соглашение.

Летом Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск, обязав «Туполев» выплатить 5,6 млрд руб. неосновательного обогащения, 556 млн руб. неустойки и 8 млн руб. госпошлины. В ходе процесса стало известно, что ответчик вернул аванс за первый самолет, а средства за второй так и не были возвращены.

Представитель «Туполева» объяснил срыв поставок загруженностью предприятия из-за гособоронзаказа, который составляет 85% производства, а прибыльность по этим контрактам — всего 4%. Компания заявила о готовности к заключению новых контрактов на Ту-214 только после 2027 года.

Осенью «Татнефть» подала новый иск на 11,7 млрд руб. «Туполев» направил нефтяной компании предложение о заключении мирового соглашения, выплатив часть средств. Рассмотрение дела продолжается.

Битва за патенты

Московская компания «АлькорФарм» подала иски в арбитражные суды десятков регионов России, включая Татарстан, оспаривая решения УФАС об отклонении заявок на участие в госзакупках противоопухолевых препаратов «Руксолитиниб», «Акситиниб» и «Осимертиниб». Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Антимонопольные органы ссылаются на решение ФАС России, согласно которому препараты используют вещества, защищенные евразийскими патентами американских компаний Incyte Holdings Corporation и AstraZeneca, при этом разрешения правообладателей нет. Сроки действия патентов истекают в 2028–2032 годах.

Компания настаивает, что установление патентных нарушений — компетенция только Суда по интеллектуальным правам. Представители «АлькорФарм» указывают, что комиссии по осуществлению закупок не наделены полномочиями по установлению факта нарушения исключительных прав патентообладателей.

Дела все еще находятся в процессе рассмотрения.

Пенная история

Осенью Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск АО «Эссен Продакшн АГ», одного из крупнейших производителей продуктов питания в России с филиалами в Татарстане, к питерской пивоварне «30 Меридиан». Суд признал, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки «Махеевъ» и графический элемент фирменного логотипа.

Пивоварне запретили использовать обозначение «Берингъ» и спорное оформление упаковки саур-элей «Малиновый джем», «Абрикосовый джем» и «Черничный джем». Суд взыскал с ответчика 50 тыс. руб. судебных расходов.

Генеральный директор «30 Меридиан» Дмитрий Похвалов рассказал «Ъ Волга-Урал», что компания намерена обжаловать решение. По его словам, речь шла о разовом выпуске объемом 3 тыс. банок, продажи которого уже прекращены. Он также подчеркнул, что компания не получала ни досудебной претензии, ни извещения о назначении судебных заседаний и узнала о процессе от сторонних юристов.

Анар Зейналов