На Алтае экс-финансистку республиканского МВД приговорили к 2,5 годам колонии

К двум с половиной годам колонии общего режима суд Горно-Алтайска приговорил бывшего финансового работника МВД по Республике Алтай, которая обвинялась в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.

По информации республиканского управления Следственного комитета, с февраля 2022 года по март 2025 года финансистка завышала себе зарплату, «излишки» перечисляла на свои счета. Используя эту схему, она похитила 2 млн 300 тыс. руб. Кроме того, в апреле 2025 года обвиняемая присвоила 133 тыс. руб. Эта сумма была излишне начислена уволившемуся сотруднику полиции и возвращена им в кассу МВД.

Бывшая финансистка вину признала в полном объеме, раскаялась и частично возместила ущерб.

Илья Николаев