Бренды одежды отказываются от новогодних коллекций

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о тенденции отказа от специализированных новогодних коллекций в пользу функциональности, универсальности и долгосрочной носки вещей.

Тренд на многофункциональность гардероба и осознанное потребление добрался до Нового года. Ситуация менялась постепенно: перья и пайетки теснил талант стилизации. Кстати, эксперты подчеркивают, что многие десятилетия новогодние наряды строились вокруг платья, костюма или другого основного предмета одежды. Теперь ситуация изменилась: и дизайнеры, и их клиенты стремятся использовать те же вещи, но создавать образ вокруг необычного аксессуара. Это может быть косынка в пайетках, сумка и туфли, украшение на голову из бусин, пелерина на плечи или разлетающаяся шифоновая накидка в пол. Такие детали делают даже джинсы с футболкой вариацией одежды на вечерний выход.

Стилисты, работающие напрямую с клиентами, говорят, что частый запрос на Новый год — носибельные образы, которые потом можно встроить в гардероб. Они не должны создавать ощущение «прошлогоднего салата», а что-то одноразовое — это к маркетплейсам. Российские fashion-бренды из года в год все чаще поднимали тему непростого изготовления новогодних коллекций. Усложнилась логистика, исправлять ошибки поставщиков нет времени, а потребитель откровенно экономит на второстепенных покупках. Постепенно компании стали заменять выдающиеся торжественные облачения умеренными, универсальными комплектами. Праздника стало меньше.

В этот раз основательница бренда одежды Лиза Чайка в соцсетях открыто сообщила, что новогодней коллекции не будет совсем. Это осознанное решение: жесткий дедлайн, высокий бюджет и короткий период продаж делают задачу слишком амбициозной. К тому же в ДНК бренда — носибельность, комфорт и вещи вне времени. Вместо всеобщей новогодней истерии вокруг платьев с пайетками компания выбрала проработку устойчивой ассортиментной матрицы и наведение порядка в процессах. От новогодних лимитированных коллекций отказались и некоторые бренды косметики. В целом в ритейле готовятся к новогоднему затишью и падению продаж до 15% относительно прошлого года.

Яна Лубнина