Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как набирала популярность идея поддержания физической формы ради здоровья.

Первый в истории тренажерный зал открылся в IV веке в Персии. В зурхане (в переводе — «доме силы») поддерживали форму борцы, упражняясь под барабанный бой. Европейцы освоили концепцию «здорового духа в здоровом теле» раньше, но, увы, греческие гимнасии и римские палестры надолго сгинули в хаосе темных веков.

Первый современный фитнес-клуб открыл в 1840 году в Брюсселе Ипполит Триа — французский силач, гимнаст и бодибилдер. Он собрал в своем зале практически все известные на тот момент тренажеры и понемногу приучал знать и состоятельных буржуа к идее поддержания физической формы ради здоровья. Эксперимент удался. Через шесть лет Триа успешно перебрался в Париж. А в 1936 году бодибилдер и диетолог Джек Лалэйн открыл в Окленде свой клуб, обшив стены зеркалами, и это привлекло в фитнес женщин. С тех пор здоровый дух и здоровое тело живут в гармонии. Благо до темных веков далеко.

