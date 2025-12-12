«Благодаря своей изобретательности американец стал известен как великий самозванец»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, чем запомнился импровизатор.

Фото: Добросовестное использование

Барри Бремен не был спортсменом, хотя его высокий рост (под 2 м) и крепкое телосложение производили впечатление на окружающих. Но благодаря своей изобретательности и напористому характеру американец стал известен у себя на родине как великий самозванец. Желание прикоснуться к звездам спорта заставило болельщика импровизировать. В 1979 году перед матчем всех звезд NBA он украл форму «Детройта» и вышел на площадку во время разминки. Его, конечно, выгнали, причем буквально через несколько минут, но Бремен успел побросать мяч с небожителями от баскетбола и сделать несколько уникальных снимков. К следующей акции болельщик готовился тщательнее: сел на диету и умудрился выйти на поле во время футбольного матча «Далласа» и «Вашингтона» в костюме чирлидерши. Тут его выгоняли уже со скандалом, даже в суд подали, хотя до реального разбирательства дело не дошло.

Бремен постоянно фантазировал и появлялся то у бейсболистов, то у хоккеистов. Однажды он даже вышел за рамки спортивной программы и попытался получить статуэтку «Эмми» вместо актрисы Бетти Томас. План был прост: Барри узнал, что артистки не будет на награждении, прикупил дорогой костюм, подошел к одному из организаторов и сказал, что получит премию вместо нее. План провалился только потому, что реальная Бетти Томас все-таки приехала на награждение. Благодаря своим выходкам Барри Бремен получил достаточно широкую известность, причем не только среди болельщиков, но и среди спортсменов. Популярный в США комментатор Дик Шап не раз упоминал профессионального самозванца в своих репортажах. Когда Бремен ушел из жизни, об этом писали многие спортивные газеты, а на поминальной службе сын комментатора, писатель Джерри Шап, сказал: «По иронии судьбы, великий самозванец оказался самым искренним человеком из всех».

Владимир Осипов