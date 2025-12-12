Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об открытии ученых из Нидерландов.

Кино давно умеет играть с нашими чувствами — картинка, озвучка, музыка. Но как зрительные образы трансформируются в практически осязаемую реальность? На этот вопрос ответили исследователи из Нидерландов, и помогли им в этом голливудские фильмы. Ученые напомнили: когда мы видим, как близкий страдает, и говорим о сочувствии — это не просто слова. Наш мозг буквально считает своим чужой тактильный опыт. Например, если рядом с вами кто-то сильно обжегся, вы непременно сморщитесь, вздрогнете или даже прикоснетесь к пострадавшему участку кожи, но на своем теле. Во время эксперимента испытуемым показывали несколько голливудских картин. Среди них были «Начало» Кристофера Нолана или «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

Ученые обнаружили, что в зрительной коре есть восемь так называемых карт, которые по своей структуре напоминают карты тела в другой коре головного мозга, той, что отвечает за физические ощущения. То есть всё вместе — это своеобразный интерфейс, чтобы связать увиденное с чувствами, распознать движения руки, заметить смену позы или эмоцию на лице. А одно из самых интересных открытий такое: голливудские фильмы настолько захватывающие, что они буквально синхронизируют работу мозга разных, даже незнакомых друг с другом людей. Во время эксперимента нейронная активность зрителей возрастала и падала практически в одно и то же время, во время напряженно-насыщенных сцен. Так что, возможно, в кинотеатре мы делим один эмоциональный опыт на весь зрительный зал.

Анна Кулецкая