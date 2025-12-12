Застройщик взял кредит для реставрации бакинститута в Перми

«Банк ДОМ.РФ» предоставил 183 млн руб. ГК «Ясно Девелопмент» для восстановления здания Бактериологического института Пермского губернского земства архитектора Е. А. Волошинова. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кредит выдан в рамках президентской программы льготного финансирования объектов культурного наследия, оператором которой выступает «ДОМ.РФ». Программа действует во всех регионах России и позволяет застройщикам получать средства под льготную ставку 9% для реставрации и приспособления зданий для современного использования.

Комплекс бакинститута площадью 1,1 тыс. кв. м находится на ул. Куйбышева, 54а, в Свердловском районе города. Он состоит из двух исторических зданий, с 2021 года объект принадлежит застройщику «Ясно Девелопмент». Компания приобрела его на торгах у дочерней структуры «Ростеха» — ООО «РТ-Капитал». В том же году «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включили в перечень объектов культурного наследия Прикамья.

Девелопер собирается отреставрировать исторический комплекс и приспособить его для современного использования под офисный центр. Возле бакинститута компания «Ясно Девелопмент» возведет жилой дом.