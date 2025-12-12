Новый букварь для первоклассников появится к сентябрю 2028 года

Советник президента Елена Ямпольская сообщила, что новый букварь для учащихся 1-4 классов будет готов к сентябрю 2028 года. Слова госпожи Ямпольской приводит «РИА Новости».

5 июня на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка госпожа Ямпольская показала президенту Владимиру Путину макет нового букваря. Тогда же она предложила президенту сделать обращение для нового издания и вернуть книге прежнее название «Букварь» (сейчас он называется «Азбука»).

В июле советник президента сообщила, что Владимир Путин уже подготовил обращение для новой книги. Что именно говорится в обращении Владимира Путина к первоклассникам — госпожа Ямпольская не уточнила.

Полина Мотызлевская