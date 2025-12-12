Сфера гостеприимства Дона делает ставку на цифровые технологии

Компании гостиничного и ресторанного бизнеса России с января по начало декабря 2025 года разместили свыше 5,2 тысячи вакансий для IT-специалистов, при этом особый интерес работодатели проявляют к экспертам по искусственному интеллекту и работе с данными. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба рекрутинговой компании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество таких позиций открыли в Москве — 33 вакансии, Санкт-Петербурге — 13, Краснодарском крае — 10. По три предложения разместили в Новосибирской, Свердловской, Нижегородской и Воронежской областях, по одному — в Ростовской и Волгоградской областях.

В течение года среди работодателей индустрии гостеприимства выросла потребность в следующих IT-профессионалах: DevOps-инженер — +133% вакансии, дата-сайентист — +125 %, BI-аналитик — +31%.

Лидерами по использованию нейросетей среди IT-позиций в HoReCA стали: дизайнер-художник — 13% предложений, программист-разработчик — 12%, аналитик — 5%, бизнес-аналитик — 3%, BI-аналитик, тестировщик и DevOps-инженер — по 1%.

Медианная заработная плата в IT-вакансиях по Южному федеральному округу составила 72,3 тыс. руб. 300. Среди регионов ЮФО наибольшую оплату предлагают в Краснодарском крае — 76,7 тыс. руб., Ростовской области — 74,2 тыс. руб., Волгоградской области — 60,9 тыс. руб.

«Кухня будущего — это не только шеф-повар, но и алгоритмы. Мы видим, как отельеры и рестораторы начинают строить команды вокруг данных: чтобы предугадать спрос, оптимизировать закупки и создавать персонализированный опыт для гостей»,— комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Валентина Любашенко