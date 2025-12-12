В поселок под Челябинском вернули электричество после вмешательства прокуратуры

После вмешательства управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу поселок Трубный Сосновского района Челябинской области обеспечили стабильным электроснабжением. Компанию, которая подает электричество в населенный пункт, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку работы ресурсоснабжающей организации провели по жалобе местной жительницы. Установлено, что в населенном пункте, где живут около 1,2 тыс. человек, за 2024 год и первое полугодие 2025-го зафиксировано 19 отключений электроэнергии. Девять из них — аварийные. После мониторинга напряжения в сети выяснилось, что оно не соответствует установленным нормативным требованиям.

Прокуратура внесла представления руководителям организации. Сотрудники компании отрегулировали напряжение в сети и перераспределили нагрузку на воздушных линиях электропередач. Это позволило стабилизировать ситуацию и не допустить новых аварий, подчеркивают в пресс-службе ведомства. Кроме того, по требованию прокуратуры компания сделала перерасчет коммунальных платежей и вернула потребителям 680 тыс. руб.

Виталина Ярховска