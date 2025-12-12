В Оренбурге директор фирмы по обслуживанию вентиляционных каналов признан виновным в гибели двух людей

Центральный районный суд Оренбурга признал виновным руководителя коммерческой организации по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия и суда, подсудимый являлся директором фирмы, занимающейся проверкой состояния и надлежащего функционирования дымовых и вентиляционных каналов. В августе 2020 года юридическое лицо и управляющая организация заключили договор по обслуживанию вентканалов в доме, расположенном по проезду Больничному, 3.

В декабре 2023 года в одной из квартир была нарушена работа вентиляции. Продукты сгорания природного газа скопились в жилом помещении и повлекли гибель двух потерпевших. Произошедшее стало результатом ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны фигуранта.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на 2,5 года с удержанием 10 % заработка в доход государства. Также он на два года лишен права осуществлять деятельность, связанную с проверкой эффективности и обслуживанием систем вентиляции и дымоудаления.

Руфия Кутляева