Рекордный сбор зерна на Ставрополье компенсировал неурожай соседних регионов

Аналитический центр «Русагротранс» обновил прогноз на сезон 2025/26. Россия соберет 142,4 млн тонн зерна, включая 91,5 млн тонн пшеницы. Ставропольский край установил абсолютный рекорд по пшенице и полностью покрыл неурожай соседей.

Засуха ударила по Ростовской области и Краснодарскому краю. Эти регионы недособрали 3,25 млн тонн. Центр и Поволжье повторили пики 2022–2023 годов. Сибирь обогнала 2024 год, хотя посевы сократились на 5–7%.

Ставрополье увеличило урожайность на 12–15% за счет новых сортов и точного земледелия. Фермеры края убрали пшеницу с 2,1 млн га при средней продуктивности 45 ц/га. Это дало плюс 1,8 млн тонн к прошлому году.

Ячмень подскочил с 16,7 млн до 19,5 млн тонн. Центр дал 28 ц/га, Поволжье — 32 ц/га, Сибирь и Урал добавили по 1,5 млн тонн каждый. Кукуруза выросла с 13 млн до 15,7 млн тонн благодаря ирригации в Поволжье.

Зернобобовые бьют рекорд в 8,2 млн тонн. Горох составит 5,3 млн тонн с урожайностью 22 ц/га в Сибири. ПроЗерно и ИКАР подтверждают общий сбор в 130–142 млн тонн с новыми регионами.

На мировом уровне прогнозы по урожаю также позитивные, что скажется на ценах. Ключевые страны добавят 46 млн тонн, итого 677 млн тонн. Канада и Аргентина ждут рекордов по 35 и 22 млн тонн. Индия и Казахстан вырастят на 10% каждый, ЕС и Китай дадут вторые исторические урожаи.

Россия экспортирует 50–55 млн тонн пшеницы. Глобальный избыток снизит цены на 15–20 долларов за тонну. Эксперты «Русагротранса» видят риски в погоде, но урожайность спасет сезон.

Станислав Маслаков