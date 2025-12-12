Минкультуры выбрало национального оператора по увековечиванию памяти жертв геноцида народа СССР

Минкультуры разработало проект постановления о создании в России национального оператора по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа. Наделить такими полномочиями документ предлагает президентский «Национальный центр исторической памяти».

Согласно проекту, организация будет устанавливать сведения о жертвах геноцида, заниматься идентификацией останков жертв и координировать работу по их захоронению, помогать госорганам в поисковых работах, рассматривать обращения граждан и общественных организаций, а также формировать поименный список жертв.

Проект постановления был разработан в рамках закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», принятого депутатами Госдумы в апреле 2025 года. Документ определяет формы увековечивания памяти, порядок захоронения останков, проведения поисковых работ и формирования списка жертв.

«Национальный центр исторической памяти» был учрежден указом президента в ноябре 2023 года. Согласно ему, цель создания организации — сохранение и защита «традиционных духовно-нравственных ценностей», культуры и исторической памяти. На сайте центра основными задачами названы поддержка и реализация общественных проектов и гражданских инициатив, а также работа с молодежью. Возглавляет центр член Общественной палаты Елена Малышева.

Полина Мотызлевская