Конституционный совет Башкирии будет проверять региональные законы

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят проект закона о дополнении полномочий Конституционного совета работой по мониторингу Конституции республики. Изменения планируют внести в закон «О Конституционном совете Республики Башкортостан», отмечает пресс-служба башкирского парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, совет будет систематически анализировать, как «действующие законы и решения власти наделе реализуют заложенные в Конституцию принципы, насколько полно конституционные нормы отражены в законах и подзаконных актах и как они влияют на общественные отношения». Конституционный совет будет системно проверять на конституционность всю нормативную базу республики, отметил он. Также, согласно законопроекту, Конституционный совет сможет запрашивать у республиканских государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений информацию, необходимую для реализации полномочий. Новые полномочия позволят диагностировать правовое поле, точечно устранять противоречия и работать над качеством законов, пояснил он.

Майя Иванова