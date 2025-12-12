Шампанское к свадьбе принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе

Бутылка шампанского, выпущенная винодельческим домом Dom Perignon в 1981 году, осталась невостребованной на аукционе. Он прошел 11 декабря в Копенгагене, его организовал местный аукционный дом Bruun Rasmussen.

Ожидалось, что это редкое шампанское будет продано примерно за 600 тыс. датских крон ($93 тыс.). «Ставки не достигли желательной минимальной цены, поэтому, к сожалению, лот не был продан»,— заявили в Bruun Rasmussen.

Как рассказал глава подразделения вин в Bruun Rasmussen Томас Росендаль, Dom Perignon изготовил всего 12 бутылок такого шампанского к бракосочетанию принца Чарльза (сейчас король Карл III) и Дианы Спенсер, которое состоялось 29 июля 1981 года. По его словам, шампанское предполагалось открыть в тот день, но в итоге о нем, видимо, забыли, а некоторые бутылки, возможно, подарили гостям.

Яна Рождественская