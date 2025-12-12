Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шампанское к свадьбе принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе

Бутылка шампанского, выпущенная винодельческим домом Dom Perignon в 1981 году, осталась невостребованной на аукционе. Он прошел 11 декабря в Копенгагене, его организовал местный аукционный дом Bruun Rasmussen.

Фото: James Brooks / AP

Фото: James Brooks / AP

Фото: James Brooks / AP

Фото: James Brooks / AP

Фото: James Brooks / AP

Фото: James Brooks / AP

Ожидалось, что это редкое шампанское будет продано примерно за 600 тыс. датских крон ($93 тыс.). «Ставки не достигли желательной минимальной цены, поэтому, к сожалению, лот не был продан»,— заявили в Bruun Rasmussen.

Как рассказал глава подразделения вин в Bruun Rasmussen Томас Росендаль, Dom Perignon изготовил всего 12 бутылок такого шампанского к бракосочетанию принца Чарльза (сейчас король Карл III) и Дианы Спенсер, которое состоялось 29 июля 1981 года. По его словам, шампанское предполагалось открыть в тот день, но в итоге о нем, видимо, забыли, а некоторые бутылки, возможно, подарили гостям.

Яна Рождественская

1 июля 1961 года в графстве Норфолк в аристократической семье родилась Диана Фрэнсис Спенсер. В 1967 году родители развелись, Диана вместе с сестрами и братьями осталась под опекой отца. Она получила домашнее начальное образование, затем училась в школе в Риддлсуорт-Холл и в привилегированной школе для девочек в Уэст-Хит. Затем работала помощницей воспитателя в детском саду. В 1977 году познакомилась с наследником престола Великобритании Чарльзом, принцем Уэльским. Спустя четыре года состоялась церемония бракосочетания

Фото: Mal Langsdon / Reuters

Первая официальная поездка принца Чарльза и его молодой супруги по стране запомнилась британцам прежде всего тем, что именно тогда Диана получила звание «Свобода города Кардиффа». В благодарность за оказанную ей честь она произнесла свою первую публичную речь, часть которой была на уэльском диалекте

Фото: Ulli Michel / Reuters

В браке с принцем Чарльзом у леди Дианы родилось двое сыновей — Уильям (1982) и Гарри (1984). В тот день, когда она вышла из роддома с новорожденным принцем Гарри на руках, журналисты назвали ее «идеалом материнства»

Фото: Roy Letkey / Reuters

К началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились в частности из-за продолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса долго пыталась сохранить этот брак: «Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе — в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления». Когда она решила попросить помощи у Елизаветы II, та, выслушав невестку, посоветовала ей смириться. «Чарльз неисправим!» — сказала тогда королева

Фото: Reuters

В 1992 году премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил о решении принца и принцессы Уэльских расстаться. Годом позже в одном из интервью принц Чарльз признался ведущему Джонатану Димблби, что был неверен Диане. В ответ на это принцесса объявила о временном прекращении публичной деятельности, так как ей требовалась «передышка». Вскоре королева рекомендовала паре развестись

Фото: Reuters

В декабре 1994 года Диана обратилась к публике: «Надеюсь, что вы поймете меня и дадите время для передышки, в которой я так нуждалась в последние годы. Ваша доброта и благорасположение ко мне помогли пережить самые тяжелые периоды в моей жизни, ваша забота и любовь всегда облегчали мой путь. И потому я благодарю вас от всего сердца». 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись. Диана была лишена права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской

Фото: Reuters

После развода Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, в частности была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин. Известно, что премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривал кандидатуру Дианы на пост официального посла доброй воли Великобритании. В 1995 году принцесса побывала с кратким визитом в Москве, где посетила Тушинскую детскую больницу и начальную общеобразовательную школу №751 &lt;br>На фото: с матерью Терезой в 1992 году

Фото: Reuters

В июне 1997 года в прессе появились слухи о том, что Диана начала встречаться с кинопродюсером Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Этот факт не подтвердил ни один из близких Диане людей. Однако позже Мохаммед аль-Файед на суде заявил о причастности британских спецслужб и королевской семьи к гибели Дианы и его сына. Выступая с показаниями по этому делу в Королевском суде Лондона, аль-Файед сказал, что Диана лично сообщила ему по телефону о своей беременности и помолвке с Доди аль-Файедом. Именно это, как утверждает египетский бизнесмен, и стало причиной аварии, организованной британскими спецслужбами при содействии французских коллег

Фото: Reuters

31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором находились принцесса Диана и кинопродюсер Доди аль-Файед, попал в катастрофу. Доди аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана была доставлена в больницу, где позже умерла. Существует несколько версий причин катастрофы: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на скорости от преследований папарацци, а также различные теории заговора. Единственный, кто выжил в этой аварии — телохранитель Тревор Рис-Джонс — не помнит событий

Фото: Reuters

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел (на фото) стал центром внимания британской прессы, когда после смерти леди Ди был обвинен в краже ее вещей. В ответ на предъявленные обвинения дворецкий начал рассказывать подробности личной жизни королевской семьи. В частности, именно после его откровений одной из причин аварии стала называться теория заговора. В одном из интервью он рассказал, что в приватной беседе с ним Елизавета II выразила обеспокоенность по поводу отношений принцессы с Доди аль-Файедом и заявила о том, что это пора прекратить

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Накануне похорон королева Елизавета обратилась к англичанам в прямом телеэфире. Она говорила о горе королевской семьи, потерявшей Диану, назвав ее «исключительным и одаренным человеком»: «Она и в добрые, и в трудные времена не теряла оптимизма и улыбки, никогда не уставала вдохновлять других людей своим теплом и добротой»

Фото: Reuters

Принцесса Диана была похоронена 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове посреди озера. По приказу принца Чарльза гроб леди Ди был накрыт штандартом — это привилегированная почесть, воздаваемая только членам королевской семьи. В день похорон была объявлена минута молчания во всем мире

Фото: Reuters

Смерть принцессы Дианы сильно потрясла англичан. Тысячи человек ежедневно приходили на площадь у Букингемского дворца, чтобы возложить цветы, зажечь поминальную свечу и написать несколько строк в книгу соболезнования. Прощание с Дианой длилось 10 дней. По данным опроса, проведенного в 2002 году BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории

Фото: Reuters

О Диане написано много книг, в том числе по воспоминаниям ее друзей и близких. Снято множество игровых и документальных фильмов. Для многих музыкантов жизнь и смерть Дианы стали поводом для вдохновения: Элтон Джон посвятил принцессе Диане песню Candle in the Wind 1997 (ремейк оригинальной песни 1973 года, посвященной Мэрилин Монро). К 10-летию со дня гибели Дианы был снят фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже». В 2006 году был снят биографический фильм «Королева», в котором описывается жизнь британской королевской семьи сразу после гибели принцессы Дианы

Фото: Reuters

1 июля 2021 года, к 60-летию со дня рождения принцессы, в саду Кенсингтонского дворца был открыт памятник, изображающий Диану и двух детей — мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Дворец оставался резиденцией принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели

Фото: Dominic Lipinski / Pool Photo / AP

В том же 2021 году состоялась премьера биографической драмы «Спенсер», которая рассказывает о решении принцессы Дианы расторгнуть брак с принцем Чарльзом и покинуть королевскую семью. Главную роль исполнила Кристен Стюарт

Фото: First Look Media

