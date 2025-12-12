Процент одобрения автокредитов для новых машин в Петербурге достиг 85%

Осенью в Петербурге значительно вырос уровень одобрения автокредитов. Об этом сообщили эксперты платформы «еКредит» (входит в «Авто.ру»,— Ъ). Банки стали охотнее выдавать займы как на новые машины, так и на автомобили с пробегом. Процент одобрений для новых авто достиг 85%, а для подержанных — 74%.

При этом средние суммы кредитов продолжили рост. На новые машины горожане брали в кредит в среднем 1,97 млн рублей, а на подержанные — более 2 млн. Ставки по кредитам на новые автомобили поднялись до 9,8%. По мнению аналитиков, это связано с тем, что некоторые автопроизводители стали меньше субсидировать льготные программы на фоне ажиотажного спроса перед ожидаемым повышением утильсбора и НДС.

На рынке подержанных машин, напротив, средняя ставка заметно снизилась — с 26,1% до 23,3%. При этом петербуржцы чаще стали вносить крупный первоначальный взнос. Почти половина покупателей новых авто оплачивала сразу более 50% его стоимости, что говорит о более осмотрительном подходе к займам в условиях роста цен.

Андрей Маркелов