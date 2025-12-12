В Саратове директора компании обвиняют в сокрытии средств от налоговой

В Ленинский районный суд Саратова направлено уголовное дело в отношении 49-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью. Его обвиняют в незаконном выводе средств от налогового взыскания (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре Саратовской области.

По информации следствия, с сентября 2023 по апрель 2024 года руководитель, зная о наличии у компании налоговой задолженности на 52,5 млн руб., якобы рассчитывался деньгами ООО с лизингодателем. Расчеты обвиняемый производил предположительно через банковские счета третьих юридических лиц.

Таким образом, по версии следователей, руководитель компании намеренно сокрыл 9,3 млн руб. от принудительного налогового взыскания. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова