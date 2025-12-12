В Ростове создан медицинский центр для обслуживания 30 тыс. пациентов в год

Компания «Медицина АльфаСтрахования» реализовала в Ростове-на-Дону инвестпроект по созданию инновационного «Альфа-Центр Здоровья», как части федеральной сети одноименных клиник, объединяющей 18 медицинских центров в 10 городах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный врач клиники Алексей Агошков (слева), проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета (ДГТУ) Иннесса Ефременко и региональный менеджер по маркетингу клиники Даниил Хлебников на вручении бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев Главный врач клиники Алексей Агошков (слева), проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета (ДГТУ) Иннесса Ефременко и региональный менеджер по маркетингу клиники Даниил Хлебников на вручении бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев

Как рассказал Алексей Агошков, главный врач «Альфа-Центр Здоровья» Ростова-на-Дону, реализация проекта шла с 2012 года по 2025-й. В итоге, в южной столице удалось создать высокотехнологичную многопрофильную клинику, которая оказывает взрослым и детям полный спектр амбулаторных, диагностических и терапевтических услуг.

В рамках проекта было приобретено современного оборудование, для обеспечения высокой точности диагностики и качества лечения, шло внедрение информационных систем – для оптимизации процессов записи, учета и управления пациентским потоком.

«Клиника обслуживает более 30 тыс. пациентов ежегодно, оказывая свыше сотен тысяч медицинских услуг в год, – уточнил главврач. – Проект способствовал созданию и сохранению порядка 150 рабочих мест, включая врачей, медицинский и административный персонал. Это положительно влияет на социально-экономическое развитие региона».

По словам Алексея Агошкова, актуальность проекта обусловлена масштабным национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь», цель которого – повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года – к 2036-му. «В условиях увеличения числа пожилых людей и роста хронических заболеваний, развитие таких клиник актуально, поскольку способствует повышению качества жизни населения, снижению смертности и росту эффективности медпомощи», – пояснил главврач.

По версии отраслевого издания Vademecum, сеть «Альфа-Центр Здоровья» входит в топ-15 крупнейших частных медицинских компаний страны. Недавно медцентр в Ростове-на-Дону оценили и на уровне региона, присудив первое место в номинации «Лучший медицинский проект» бизнес-премии «Твердые знаки-2025», в котором участвовали представители малого, среднего и крупного бизнеса Ростовской области. Цель премии – отметить компании, которые за этот год реализовали успешные проекты и проявили лидерство в своих отраслях.

«Мы стремимся развивать доступный и технологичный формат медицинской помощи, и нам важно, что усилия специалистов получают поддержку на уровне региона», – резюмировал Алексей Агошков.

Ефим Мартов