Создатель криптовалюты Luna получил 15 лет тюрьмы за обман инвесторов

Основатель обанкротившейся криптовалютной платформы Terraform Labs и токена Luna До Квон приговорен в США к 15 годам тюремного заключения, сообщает Reuters. Из-за его действий инвесторы платформы Terra потеряли $40 млрд.

В мае 2022 года обесценилась одна из крупнейших по капитализации на тот момент криптовалют мира — Luna, которая являлась частью экосистемы Terra. Тогда же серьезно просел курс стейблкойна системы — TerraUSD (UST). Его паритет к доллару должен был обеспечиваться алгоритмом: как только цена токена оказывалась ниже $1, система выпускала дополнительные монеты Luna, на которые автоматически обменивались стейблкойны до тех пор, пока цена UST не вернется к $1.

Расследование в отношении Terraform Labs начали власти сначала Южной Кореи, а затем и США. В сентябре 2022 года международный ордер на арест До Квона выдал Интерпол. В июне прошлого года Terraform Labs достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате компенсаций и штрафов на общую сумму $4,5 млрд. А уже в августе Квон признал вину в мошенничестве, рассказав, что во время краха Luna и TerraUSD паритет стейблкойна восстанавливался не алгоритмом, а за счет экстренной скупки токена компанией, что обошлось ей в миллионы долларов.

Прокуратура просила для Квона лишь 12 лет тюрьмы. Но окружной судья США Пол А. Энгельмайер, вынося приговор, отметил, что До Квон изо дня в день врал инвесторам, многие из которых из-за него лишились своих сбережений. «Это было мошенничество грандиозного масштаба, затронувшее несколько поколений. В истории федерального уголовного преследования было мало случаев мошенничества, которое нанесло бы такой же ущерб, как ваше, господин Квон»,— заявил судья.

