В Ярославской области ожидают сильный ветер и гололед

В Ярославской области и в городе Ярославле ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, с 15:00 12 декабря до 15:00 14 декабря прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица на отдельных участках дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В связи с этим ведомство рекомендует жителям проверить исправность тяги в системах дымоудаления и вентиляции при использовании газового оборудования. Также сообщается об опасности нахождения вблизи деревьев и различных конструкций, которые могут быть повреждены сильным ветром.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта призывает граждан к осторожности и внимательности в связи с ухудшением погодных условий. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно обратиться в экстренные службы по телефону 112.

Антон Голицын