Ростовский морской порт сократил перевалку грузов на 21,3% в 2025 году

Грузооборот морских портов России за 11 месяцев 2025 года снизился на 0,9% до 809 млн тонн. Наибольшее падение показал порт Кавказ — его грузооборот сократился на 36,3% до 13,9 млн тонн. Грузооборот морского порта Ростова-на-Дону за 11 мес. сократился на 21,3%, до 11,5 млн тонн. Об этом сообщает «Город N».

По информации пресс-службы «Ассоциации МТП», объем перевалки зерна через российские морские терминалы упал на 34,2% до 46,5 млн тонн. Также снизились показатели по нефтепродуктам — на 7,4% до 110,8 млн тонн, и пищевым грузам — на 11,4% до 5,2 млн тонн.

При этом заметно выросла перевалка черных металлов — на 22,2% до 21,2 млн тонн, и руды — на 32,4% до 14,4 млн тонн. Увеличилась также перевалка нефти — на 2,1% до 251,7 млн тонн, и сжиженного газа — на 3,7% до 33,8 млн тонн.

Валентина Любашенко