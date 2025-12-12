В Ростове без отопления остались 17 многоэтажек из-за аварии на теплотрассе
Из-за порыва на теплотрассе по ул. Налбандяна в Ростове-на-Дону временно приостановлено теплоснабжение 17 многоквартирных домов (МКД). Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
«В период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 17 МКД в границах улиц Верхненольная — Налбандяна — Советская»,— отмечает министр.
Закончить ремонт теплотрассы планируется до 18:00 12 декабря.