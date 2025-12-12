Ушаков: на Донбассе может и не быть войск, но будет Росгвардия

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что, возможно, на Донбассе не будет российских войск, но будет Росгвардия и полиция.

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал Юрий Ушаков в беседе со спецкорреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должен пройти референдум по вопросу вывода украинской армии с территории Донбасса. В ответ на это господин Ушаков заявил, что Донбасс — это территория России.

«Она будет под управлением наших администраций», — сказал господин Ушаков. «Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск», — добавил он.