В транспортную программу Нижнего Новгорода включат еще 26 участков дорог

Мэрия предложила дополнить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы несколькими участками новых дорог. Часть объектов вносят по просьбе областного минграда, часть — по просьбе застройщиков, рассказал директор департамента транспорта Андрей Житников на заседании комиссии гордумы по транспорту 12 декабря.

По обращениям ООО СЗ «БизнесСтрой-НН» и ООО СЗ «КМ Немеко» в план включают строительство одного участка дороги и реконструкцию еще четырех.

Реконструировать планируют:

участок от дома №18 по улице Гончарова до дома №7 по Профинтерна (5,5 млн руб., 2029 год);

улицу Усиевича от дома №18 по Гончарова до дома №1 по Усиевича (7,53 млн руб., 2030 год);

Заречный бульвар от дома №2Б до дома №2А по Профинтерна (1,9 млн руб., 2030 год);

улицу Матросскую с расширением дороги (29,3 млн руб., 2030 год).

Также в 2030 году планируют построить часть улицы Правдинской от дома №1 по улице Магаданской до соединения с улицей Затона им. 25 лет Октября. Стоимость проекта оценена в 36 млн руб.

Объекты, включаемые по обращению минграда, финансировать будут из областного и городского бюджетов. Объем средств станет известен после разработки проектно-сметной документации. В том числе запланировано строительство (кроме двух первых пунктов, срок обозначен 2030 годом):

200 м двухполосной дороги по улице Большой Перекрестной и 20 м дороги по улице Дальней (2028 год);

магистральной улицы на Яблоневой (2029 год);

размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечения ввода ИТ-кампуса;

дороги с непрерывным движением от Молодежного проспекта к трассе М-7;

улицы местного значения с улицы Федосеенко для проезда к проектируемым домам;

автодороги от проспекта Героев Донбасса в Советском районе до улицы Мира в Кстовском районе.

Реконструкция:

улицы Черниговской от Канавинского моста до метромоста;

улицы Электровозной;

улицы Зеленодольской с расширением до нормативов;

улицы Осипенко;

улицы Ракетной;

улицы Знаменской;

улицы Генерала Ивилиева;

улицы Новополевой;

улицы Федосеенко с созданием полосы для левого поворота на выезде из города;

автодороги от Федосеенко с обустройством пешеходной и велосипедной дорожки;

улицы Блюхера;

улиц Мориса Тореза и Нефтегазовской;

улицы Литвинова;

автодороги от дома 110Д до дома 231 по улице Ванеева;

улицы Гордеевской от Московского шоссе до улицы Народной.

Ирина Швецова