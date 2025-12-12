УФСИН отрицает сообщения о «блатном отряде» во владимирской женской колонии

Управление ФСИН по Владимирской области отрицает информацию о том, что в женской исправительной колонии региона есть отряд с привилегированными условиями содержания. Все заключенные содержатся в равных условиях, согласно требованиям уголовно-исполнительного законодательства, передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Информацию об отряде сегодня опубликовал Telegram-канал Baza. Он сообщал, что суд отправил блогера Елену Блиновскую в десятый «блатной отряд» женской ИК-1 Владимирской области. Отряд считается привилегированным, поскольку у арестанток там самая легкая работа, отмечает медиапроект. Такая информация, отметили в пресс-службе УФСИН, «не соответствует действительности».

13 октября суд сократил срок лишения свободы для Елены Блиновской, известной как автор «Марафона желаний», с 5 до 4,5 лет. По версии следствия, Блиновская в 2019-2021 годах уклонилась от уплаты налогов более чем на 900 млн руб., используя схемы дробления бизнеса. В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил ее к 5 годам колонии и штрафу в 1 млн руб.