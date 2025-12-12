Руководителя путевой машинной станции в Приангарье арестовали по делу о взятке

В отношении начальника структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути в Иркутской области возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По предъявленным обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по май 2024 года фигурант дела получил от представителя подрядной организации, ремонтировавшей железнодорожные пути, через посредника взятку в размере 4,5 млн руб. Она была получена «за незаконные действия в интересах взяткодателя», считают правоохранители.

По решению суда, главу подразделения поместили под стражу до 28 января 2026 года. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области.

Александра Стрелкова