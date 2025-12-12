В Самаре полицейские изъяли более 700 пиротехнических изделий

В Самаре полицейские изъяли более 700 единиц пиротехнических изделий, которые реализовывали с нарушением законодательства. Об этом сообщает МВД Самарской области.

На территории Кировского района сотрудники УМВД России по Самаре выявили факт незаконной реализации пиротехнической продукции. На торговой площадке индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является розничная продажа очков, обнаружили более 700 единиц петард. Товар находился в открытом для покупателей доступе.

Руфия Кутляева