Путин и Эрдоган встретились в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также празднованию Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета страны.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в сентябре в Китае в рамках саммита ШОС. В конце ноября они провели телефонный разговор, обсудили ситуацию вокруг Украины, включая предложения США по мирному разрешению конфликта.