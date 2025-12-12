УФАС внесло ЧВК «Беркут» в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Нижегородского управления ФАС рассмотрела 16 обращений на ЧВК «Беркут», охранявшую детский санаторий, школы и образовательные учреждения по контрактам. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ФАС, охранная компания должна была обеспечить безопасность на вверенных ей объектах, однако сотрудников ЧВК там не оказалось. Бюджетные организации остались без охраны и заявили о неисполнении обязательств по контракту.

Ответчики не предоставили ФАС доказательств обратного. Комиссия посчитала ЧВК нарушившей ч. 2 ст. 104 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок и включила «Беркут» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Владимир Зубарев