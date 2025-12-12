Зарубежные СМИ: Что привело к политическому кризису в Болгарии?

Массовые протесты молодежи в Болгарии привели к падению правительства. The Wall Street Journal называет это первой победой поколения Z в Европе. Об отставке кабинета министров премьер Росен Желязков объявил накануне, подчеркнув, что правительство прислушивается к голосу протестующих, и поэтому должно выполнить их требования. Причиной демонстраций стали сомнительные, по мнению несогласных, бюджетные реформы. Ведущие зарубежные СМИ отмечают что, Болгария столкнулась с кризисом в преддверии вступления в Еврозону. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Первые крупные демонстрации развернулись в конце ноября, когда правительство Болгарии представило проект бюджета на следующий год. Предполагается, что с января вырастут социальные взносы и налоги на дивиденды. Протестующие увидели в этом угрозу экономике и личным доходам, а также попытку замаскировать коррупционные схемы. Массовые волнения охватили десятки городов, включая Софию, Пловдив, Варну и Бургас, и не прекратились даже когда правительство в начале декабря отозвало проект. И это первая победа молодежи в Европе, пишет The Wall Street Journal.

За последние месяцы акции поколения Z уже привели к падению правительств в Непале и Мадагаскаре. Индонезию, Филиппины и Танзанию также охватывали массовые волнения. Впрочем, отставка болгарского коалиционного правительства не помешает стране присоединиться к еврозоне с 1 января. Тем не менее ее могут ждать новые выборы весной, допускает Reuters. Президент Румен Рудев, который и сам выступал за отставку кабмина, теперь предоставит крупнейшей партии — «Граждане за европейское развитие Болгарии» — мандат на формирование нового правительства. Но, вероятно, ей будет трудно заручиться поддержкой в раздробленном парламенте, объясняет агентство.

С момента назначения в начале года правительство Желязкова переживало шесть вотумов недоверия, но в этот раз решающим фактором стало число протестующих, замечает Associated Press. Видеосъемка с дронов позволила журналистам оценить, что общее количество митингующих в стране превышало 100 тыс. человек.

При этом возмущение вызывали не только спорные реформы, добавляет Bloomberg. Протестующие скандировали лозунги против политиков и олигархов, которые, по их мнению, контролируют правительство, службы безопасности, судебную систему и госбюджет.