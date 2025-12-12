Депутат ЗакСа Петербурга предложил запретить продажу детям сигнальных ракетниц

Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев предложил запретить в России продажу несовершеннолетним устройств, метающих снаряды, и сигнальных средств, конструктивно или визуально имитирующих огнестрельное оружие. С такой идеей парламентарий обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Депутат напомнил о недавнем случае в петербургском метро, когда подросток случайно выстрелил из сигнальной ракетницы. За этот инцидент на него составили административный протокол.

Пусковые устройства не классифицируются как оружие и не подпадают под действие Федерального закона «Об оружии», подчеркнул господин Цивилев. Они находятся в свободной продаже без ограничений по возрасту.

«Подобные устройства могут наносить вред здоровью: вызывать механические и психологические травмы, ожоги, потерю слуха. Их использование в общественных местах, включая подъезды и транспорт, создает угрозу безопасности граждан и затрудняет работу правоохранительных органов»,— уверен парламентарий.

Алексей Цивилев предложил ввести запрет на продажу несовершеннолетним таких устройств, обязать продавцов маркировать такую продукцию специальным предупреждающим знаком. По мнению депутата, это позволит оградить детей от свободного доступа к потенциально опасным предметам.

Татьяна Титаева