В Стерлитамаке задержали 20-летних подозреваемых в сбыте наркотиков

Сотрудники подразделения за оборотом наркотиков управления МВД по Стерлитамаку задержали двух 20-летних жителей города, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст.30- п. «а» и «г» и ч.4ст.228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Во время досмотра у одного подозреваемого обнаружили 11, у второго — 12 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. При обыске по месту жительства изъяли еще около 200 полимерных пакетиков. Экспертиза показала, что это метилэфедрон. Проверка установила, что один из подозреваемых находится в федеральном розыске.

Майя Иванова