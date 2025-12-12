Баскетбольный клуб «Самара» признан банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал региональную общественную организацию Самарский областной баскетбольный спортивный клуб «Самара» банкротом. В отношении организации открыта процедура конкурсного производства сроком на четыре месяца. Соответствующее решение опубликовано на сайте арбитражного суда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, сумма требований кредиторов составляет 60,624 млн руб. По данным на 30 сентября, дебиторская задолженность клуба составляет 86,778 млн руб., основные средства — 124 тыс. руб. Согласно выводу арбитражного управляющего, «принадлежащего СБСК “Самара” имущества достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему должника».

Суд пришел к выводу, что баскетбольный клуб финансово неустойчив и не имеет реальной возможности восстановить свою платежеспособность.

БК «Самара» подал уведомление о банкротстве в январе этого года. Региональные власти создали новое юридическое лицо — АНО «Баскетбольный клуб "Самара"», учредителем которого выступает министерство спорта Самарской области. Планировалось, что вновь созданный клуб заявится в Единую лигу ВТБ под старым брендом БК «Самара».

В июле этого года арбитражный трибунал Международной федерации баскетбола (FIBA) запретил БК «Самара» проводить международные трансферы и регистрировать новых игроков.

Руфия Кутляева