В Ставропольском крае суд остановил добычу ископаемых в карьере

В Ставропольском крае суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о запрете добычи полезных ископаемых и рекультивации земель в Ипатовском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Проверка выявила нарушения в работе коммерческой организации на площади 35 тыс. кв. м. Компания на основании лицензии извлекала полезные ископаемые в песчаном карьере, используя при этом сельскохозяйственные угодья не по назначению. Деятельность фирмы нанесла ущерб. Межрайонный прокурор подал в суд иск с требованием прекратить горнодобывающие работы и восстановить поврежденные территории.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры. Исполнение судебного постановления контролируют надзорные органы.

Константин Соловьев

