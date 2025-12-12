Доля пермских продуктов в супермаркетах края составила 30%

В Прикамье в торговых сетях растет доля продуктов, произведенных местными предприятиями. Как сообщает ИА «Текст», в текущем году она достигла 30%. В конце прошлого года на прилавках доля местной продукции составляла 29,8%, в 2017-м — 17%.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чаще всего в магазинах можно найти пермский хлеб, птицу, яйца, молочные продукты и колбасные изделия. Самыми крупными продовольственными сетями в регионе являются «Магнит» и «Пятёрочка». В сервисах доставки также отмечается рост доли местных продуктов, в сервисе «Яндекс Лавка» в Перми доля поставщиков из региона в ассортименте составила 20%.