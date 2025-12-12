Мэром Чебоксар избрали экс-главу округа Станислава Трофимова

Экс-глава муниципального округа Станислав Трофимов стал новым мэром Чебоксар (Чувашия). Он был избран депутатами городского собрания из двух кандидатур, предложенных губернатором региона Олегом Николаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Трофимов

Фото: Чувашское отделение партии «Единая Россия» Станислав Трофимов

Фото: Чувашское отделение партии «Единая Россия»

Вторым претендентом на должность мэра был директор МБУ «Управление жилфондом Чебоксар» Андрей Шестаков. Процедура назначения нового главы города прошла согласно новому закону о местном самоуправлении (МСУ), когда мэр региональной столицы избирается депутатами городского заксобрания из кандидатур, отбираемых губернатором.

«Молодой и эффективный управленец, он хорошо знает город и его проблемы»,— написал в Telegram-канале губернатор Олег Николаев. Перед новым мэром он поставил задачи по повышению качества городской инфраструктуры, улучшению транспортной доступности и созданию благоприятной экологической среды.

Станислав Трофимов с августа занимал пост врио мэра. Он был переведен на эту должность с поста руководителя Ядринского муниципального округа. Предыдущий глава города Владимир Доброхотов ушел в отставку в сентябре, после чего возглавил ГУП «Чувашгаз».

Степан Мельчаков