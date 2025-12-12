Мэром Чебоксар избрали экс-главу округа Станислава Трофимова
Экс-глава муниципального округа Станислав Трофимов стал новым мэром Чебоксар (Чувашия). Он был избран депутатами городского собрания из двух кандидатур, предложенных губернатором региона Олегом Николаевым.
Станислав Трофимов
Фото: Чувашское отделение партии «Единая Россия»
Вторым претендентом на должность мэра был директор МБУ «Управление жилфондом Чебоксар» Андрей Шестаков. Процедура назначения нового главы города прошла согласно новому закону о местном самоуправлении (МСУ), когда мэр региональной столицы избирается депутатами городского заксобрания из кандидатур, отбираемых губернатором.
«Молодой и эффективный управленец, он хорошо знает город и его проблемы»,— написал в Telegram-канале губернатор Олег Николаев. Перед новым мэром он поставил задачи по повышению качества городской инфраструктуры, улучшению транспортной доступности и созданию благоприятной экологической среды.
Станислав Трофимов с августа занимал пост врио мэра. Он был переведен на эту должность с поста руководителя Ядринского муниципального округа. Предыдущий глава города Владимир Доброхотов ушел в отставку в сентябре, после чего возглавил ГУП «Чувашгаз».