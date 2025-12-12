Глава ВТБ Костин назвал доллар оружием «более мощным, чем ядерное»

США готовы использовать доллар в качестве инструмента для достижения геополитических целей, заявил глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. В этом смысле, считает он, доллар можно считать оружием, мощнее ядерного.

«Готовность США без колебаний использовать доллар в качестве инструмента достижения геополитических целей стала отрезвляющим шоком: не будет преувеличением сказать, что в определенном смысле это оружие более мощное, чем ядерное»,— написал господин Костин в авторской колонке для журнала «Эксперт».

Андрей Костин отметил, что сейчас в мировой финансовой системе наблюдается дедолларизация. По его словам, доля американской валюты в международных валютных резервах составила 58% — это самый низкий показатель за три десятилетия. Крупные экономики постепенно уходят от расчетов в долларах, что говорит о разрушении доверия к доллароцентричной мировой валютно-финансовой системе (МВФС).

Еще одним фактором для трансформации МВФС Андрей Костин назвал санкции против России, которые вызвали «тревогу в центральных банках не одной страны». Он утверждает, что этот фактор «придал ускорение» тем изменениям в мировой экономике, которые копились последние 30 лет.