Петербуржец за год погасил долг по алиментам на 15 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга задолжал перед сыном выплату алиментов в размере 15 млн рублей. Он потратил год на ликвидацию задолженности, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Суд постановил, что отец должен выплачивать алименты в пользу сына 2010 года рождения в размере четверти от всех видов доходов. Петербуржец владеет земельным участком с жилым домом площадью 300 кв. м, зданием с боксерским клубом, двумя квартирами и автомобилем BMW X5. Судебный пристав вынесла запрет регистрационных действий в отношении собственности.

Также выяснили, что мужчина руководит компанией, которая каждый месяц приносит доход в 4 млн рублей. Долг жителя Северной столицы достиг 15 млн рублей.

С декабря прошлого года он перечислил несколько платежей в пользу несовершеннолетнего. После сокращения долга до 8 млн рублей приставы предупредили мужчину, что одну из квартир в скором времени выставят на торги. Тогда для ареста передали иномарку, но за несколько дней до аукциона должник погасил оставшуюся сумму.

Татьяна Титаева