Американский агрогигант модернизирует ростовский терминал до 2026 года

Ростовская ПКФ «Братья», дочернее предприятие американской корпорации Cargill, модернизирует терминал на левом берегу Дона для перевалки до 400 тыс. тонн растительного масла в год. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно планам предприятия, завершение модернизации ростовского терминала намечено на 2026 год. Общая площадь терминального комплекса составляет около 11 га. В рамках реконструкции возводятся резервуары для накопления растительного масла, автоналив, маслонасосная станция, блочно-модульная компрессорная, резервуар дождевых стоков и другие объекты.

«Фирма специализируется на операциях с сельхозпродукцией. Растительное масло принимают из машин, железнодорожных цистерн и отгружают на танкеры»,— говорится в сообщении.

По данным разработчика проекта — ростовского ООО «Идеа», реконструкция позволит ПКФ «Братья» освоить новое направление деятельности. На территории терминала будут формировать партии растительного масла для отгрузки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Заявленная мощность резервуаров составит 6 тыс. тонн.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Братьев» достигла 243 млн руб. Организация завершила год с прибылью 46,8 млн руб. В 2023 и 2022 годах компания работала убыточно: минус 79 млн руб. и минус 100,6 млн руб. соответственно.

Валентина Любашенко