Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Американский агрогигант модернизирует ростовский терминал до 2026 года

Ростовская ПКФ «Братья», дочернее предприятие американской корпорации Cargill, модернизирует терминал на левом берегу Дона для перевалки до 400 тыс. тонн растительного масла в год. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно планам предприятия, завершение модернизации ростовского терминала намечено на 2026 год. Общая площадь терминального комплекса составляет около 11 га. В рамках реконструкции возводятся резервуары для накопления растительного масла, автоналив, маслонасосная станция, блочно-модульная компрессорная, резервуар дождевых стоков и другие объекты.

«Фирма специализируется на операциях с сельхозпродукцией. Растительное масло принимают из машин, железнодорожных цистерн и отгружают на танкеры»,— говорится в сообщении.

По данным разработчика проекта — ростовского ООО «Идеа», реконструкция позволит ПКФ «Братья» освоить новое направление деятельности. На территории терминала будут формировать партии растительного масла для отгрузки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Заявленная мощность резервуаров составит 6 тыс. тонн.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Братьев» достигла 243 млн руб. Организация завершила год с прибылью 46,8 млн руб. В 2023 и 2022 годах компания работала убыточно: минус 79 млн руб. и минус 100,6 млн руб. соответственно.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все