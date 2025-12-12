Концерт Анны Бутурлиной, «Хор Русского Рока» и «Стиляги» в кино

На предстоящей неделе казанцев ожидает большая музыкальная программа: в Казани выступят группы «Сова» и Distemper. Оркестр CAGMO представит новую концертную программу по музыке известных русских рок-групп. Арт-показ фильма «Стиляги» с обсуждением пройдет в кинотеатре «Киномакс-IMAX». В «БИЗОN» откроется выставка неофициального советского искусства «Опередившие время». А в Stand Up Club Kazan выступят комики Алексей Шамутило и Виктор Комаров. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

12 декабря в ДК Железнодорожников оркестр CAGMO представит новую концертную программу по музыке известных русских рок-групп — «Хор Русского Рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей. В программе прозвучат песни таких легендарных коллективов, как «Агата Кристи», «Аукцыон», «7Б», «Маша и Медведи», «Гражданская Оборона», «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Алиса» и многих других. Начало в 19:00, билеты от 2700 руб. (6+)

12 декабря в клубе Reborn в рамках новогоднего мини-тура выступит группа «Сова». Гостей концерта ждут романтичные голоса, танцевальные ритмы и ностальгические мелодии. Начало в 20:00, билеты от 2300 руб. (12+)

13 декабря в Татарской филармонии имени Тукая всемирно известная джазовая певица Анна Бутурлина представит программу-посвящение великому актеру, режиссеру и музыканту Чарли Чаплину. Гости вечера услышат композиции «Улыбка» Чаплина, «Дым» Керна, Libertango Пьяццоллы и другие. Начало в 18:00, билеты от 500 руб. (12+)

14 декабря в ГБКЗ имени Сайдашева солисты оркестра CAGMO исполнят музыку Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере и композиции Дзе Хисаиси из анимационных шедевров Хаяо Миядзаки: «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо» и других. Начало в 18:00, билеты — от 2800 руб. (6+)

14 декабря в клубе Reborn выступит музыкальная группа Distemper. Представители российской ска-панк сцены представят программу, посвященную 36-летию музыкального коллектива. Концерт начнется в 19:00, билеты от 1800 руб. (16+)

17 декабря оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной и капелла Дмитрия Железнова приглашают на вечер классической и современной музыки. Гости события услышат знакомые мелодии, пробуждающие ностальгические чувства, и новые произведения. Мероприятие пройдет в ГБКЗ имени Сайдашева в 18:30. Билеты от 1400 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

13 декабря в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку, кто же «убийца». Показы пройдут в 19:00 и 21:30. Стоимость билета — от 2500 руб. (18+)

16 декабря в театре на Булаке можно будет посмотреть постановку «Кастинг». Спектакль объединяет несколько коротких историй по мотивам знаменитых короткометражных фильмов о мире актерской жизни, кастингов и кинопроб. Начало в 19:30, стоимость билетов — от 950 руб. (18+)

17 декабря в бывшем здании театра имени Тинчурина покажут спектакль «Чучело» из репертуара Казанского ТЮЗа. История школьной травли знакома зрителю по одноименному фильму Ролана Быкова. На концерте-квартирнике зрители вновь познакомятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. После показа спектакля состоится обсуждение с участием педагога-организатора Ирины Молодцовой. Начало в 18:30, билеты стоят от 500 руб. (12+)

Какие спортивные события посетить

13 декабря в «Баскет-холле» состоится баскетбольный матч в рамках Кубка Winline с участием казанского «Уникса» и «Уралмаша» из Екатеринбурга. Начало в 14:00, а в 13:30 в преддверии матча выступит рэпер Кассета. Билеты от 320 руб.

14 декабря в Центре волейбола пройдет матч Чемпионата России 2026 с участием клубов «Зенит-Казань» и МГТУ (Москва). Начало в 18:00, стоимость билетов — от 250 руб.

16 декабря казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сыграет домашний матч в «Татнефть-арене». Соперником по игре выступит ХК «Салават Юлаев» из Уфы. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1550 руб.

Что смотреть в кино

16 декабря в 19:00 в кинотеатре «Киномакс-IMAX» состоится арт-показ фильма «Стиляги». Москва 1955 года. Образцовый комсомолец Мэлс участвует в борьбе со стилягами — любителями джаза, буги-вуги и яркой американской моды. Его жизнь резко меняется после встречи в подпольном танцевальном клубе с девушкой Пользой. Картину представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Билеты стоят 760 руб. (18+)

В кинотеатрах можно посмотреть российскую комедию «Семьянин» с Павлом Деревянко в главной роли. Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к утру организовать ему настоящую семью. Просыпаясь, Георгий уже находится в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. (16+)

В прокате идет семейная комедия «Мышиный переполох». В канун Рождества дружная семья мышей заканчивает приготовления к празднику в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди. Для мышей это тревожный сигнал, но они не готовы уступать дом. (6+)

Чем заняться еще

12 декабря в 18:30 в галерее современного искусства «БИЗОN» в Казани откроется выставка «Опередившие время», созданная совместно с московской галереей pop/of/art. Экспозиция объединит работы представителей неофициального искусства 1950–1980-х годов, работавших в Москве, Ленинграде и Казани. Стоимость билета — 300 руб.

13 декабря Surf Coffee организует зимний маркет в кофейне на Козина, 2. С 17:00 до 20:00 здесь можно будет купить свечи, керамику и украшения, попробовать «чемпионский» напиток и послушать диджей-сет. Вход свободный.

14 декабря в Stand Up Kazan пройдет сольный концерт Алексея Шамутило — участника проектов Stand-up на ТНТ, шоу «Офис», «Книжный Клуб», «Разгоны» и «Самый умный комик» на YouTube и Roast Battle на LABELCOM. Начало в 20:30, билеты от 1200 руб. (18+)

17 декабря в Stand Up Club Kazan выступит Виктор Комаров — стендап-комик, участник проекта «Stand Up на ТНТ». Начало в 19:00, билеты от 2500 руб. (18+)

17 и 18 декабря в Татарской филармонии имени Тукая труппа «Новый классический балет» представит балет «Щелкунчик» с музыкой Петра Чайковского по сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сюжет балета посвящен истории юной Мари, которой в канун Рождества подарили Щелкунчика — небольшую деревянную игрушку для колки орешков. Начало в 19:00, билеты от 2700 руб.

Гузель Ахметгалиева