В Ростовской области энергетики перешли на усиленный режим из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий: налипание мокрого снега на провода, морозы и ветер. По этой причине в регионе предприятия электросетевого комплекса переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В области увеличен состав аварийно-восстановительных бригад до 585 из 2,5 тыс. человек и подготовлены более одной тыс. единиц спецтранспорта, а также мобильные источники питания (дизель-генераторы), необходимых для работы в труднодоступных местах.

Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, днем в большинстве районов региона возможны небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с. Температура воздуха при прояснениях до -3°С, днем -1…+4°С, по югу — до +6°С.

Наталья Белоштейн