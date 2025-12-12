Подрядчиков осудили за махинации при обустройстве освещения на Чуйском тракте

В Алтайском крае рассмотрели дело о хищении более 95 млн руб. при обустройстве электроосвещения на Чуйском тракте (федеральная трасса Р-256). Двух руководителей фирм-подрядчиков суд признал виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), одному он назначил 5 лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб., второму дал условный срок со штрафом 400 тыс. руб. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба, сообщила прокуратура региона.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы УФСБ. По информации прокуратуры, в 2017–2018 годах предприниматели занимались обустройством освещения на трассе на территории Республики Алтай. Работы выполнялись в рамках федеральной целевой программы.

Следователи выяснили, что установленное оборудование не соответствовало проектно-сметной документации. Для хищения денежных средств заказчику представлялись документы с недостоверными сведениями.

Илья Николаев