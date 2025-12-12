Астраханская область адаптировала жилье для половины ветеранов-инвалидов СВО

Астраханский филиал фонда «Защитники Отечества» завершил адаптацию жилья для 25 из 49 ветеранов СВО, признанных нуждающимися. Для остальных процесс приостановлен из-за необходимости оформления документов на право собственности, сообщили в ТАСС.

Работы включали устранение барьеров и установку спецсредств. Губернатор Игорь Бабушкин ранее ставил задачу завершить весь комплекс до 1 ноября.

Фонд продолжает мониторинг потребностей ветеранов. Параллельно комиссия Госсовета подготовила проект базового стандарта из 19 мер поддержки для участников СВО и их семей по всей России, который был представлен президенту.

Нина Шевченко