Известного стилиста Сухейля Кватру обвинили в мошенничестве в США

Популярного в Бостоне стилиста Сухейля Кватру обвинили в мошенничестве. Уголовный иск против него подан в Бостонский муниципальный суд. Полиция пришла к выводу что он, работая в универмаге класса люкс Saks Fifth Avenue, украл в общей сложности $429 тыс. По данным следствия, господин Кватра сделал это с помощью мошеннических схем с покупкой и возвратом товаров, якобы приобретенных его состоятельными клиентами.

Сухейль Кватра

Фото: @sassysu82 Сухейль Кватра

Сам господин Кватра, известный как «Заклинатель моды», уже заявил, что все обвинения ложны, что он оспорит их в суде и что Saks Fifth Avenue, обвинив его в мошенничестве, просто мстит ему за планы сменить работу. 43-летний Сухейль Кватра проработал в универмаге около 20 лет. На личном сайте сообщается, что за свою карьеру там он консультировал многих состоятельных и известных клиентов.

Яна Рождественская