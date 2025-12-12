Нижегородец отдал мошенникам сейф с драгоценностями и валютой

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 19-летнего нижегородца, передавшего курьеру мошенников сбережения родителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Потерпевшему позвонили якобы из правоохранительных органов и убедили его в том, что деньги с его счета ушли в недружественную страну, ему грозит уголовное дело и средства необходимо задекларировать. Нижегородец встретился с курьером и отдал ему $2 тыс., 235 тыс. руб. и сейф с документами, валютой и золотыми украшениями, упакованный в коробку из-под скороварки.

Ущерб от действий мошенников составил около 500 тыс. руб.

Владимир Зубарев