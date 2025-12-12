Двух жителей Марий Эл приговорили к 7,5 годам за вымогательство 4 млн рублей

Двое местных жителей Марий Эл, отец и сын, приговорены к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство 4 млн руб. у знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд признал 52-летнего жителя Медведевского района и 29-летнего жителя Йошкар-Олы виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц, с применением насилия и угроз, в целях получения имущества в особо крупном размере.

Следствием установлено, что вечером 22 мая 2024 года потерпевший приехал в офис на Сернурском тракте. Там его знакомые потребовали от него 4 млн руб. Чтобы склонить его к передаче денег, младший из обвиняемых бил потерпевшего бейсбольной битой, а старший — монтировкой. Кроме того, они угрожали предметом, похожим на пистолет.

Анна Кайдалова