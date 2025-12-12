Гендиректора охранного предприятия задержали по подозрению в избиении петербуржца

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 38 лет пострадал в результате нападения двух человек. По подозрению в совершении преступления задержали генерального директора охранного предприятия и его подчиненного, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Полиция поздним вечером 10 декабря получила телефонограмму из медучреждения о госпитализации петербуржца в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники ведомства на следующий день в качестве подозреваемых задержали 41-летнего руководителя охранного предприятия и его подчиненного в возрасте 29 лет.

По предварительной информации, они напали на пострадавшего на почве внезапно возникших неприязненных отношений. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Татьяна Титаева